Muş'ta asfalt çalışmaları sürüyor

MUŞ (AA) - Muş Belediyesinin kentteki cadde ve sokaklarda yürüttüğü asfalt çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Sütlüce Mahallesi Merhum Fikret Caddesi'ndeki asfalt seriminde sona gelindi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte devam eden üst yapı projelerini kış öncesi hızlandırdıklarını belirtti.

Hürriyet, Eski Erzurum ve Cumhuriyet caddelerindeki kapsamlı üstyapı çalışmalarının yanı sıra mahalle aralarındaki yolları da yenilediklerini ifade eden Asya, "Bu kapsamda Sütlüce Mahallesi Fikret Şener Caddesi'nde yapılan asfalt çalışmalarında sona gelindi. Yoğun olarak kullanılan ve okulların bulunduğu caddeyi yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Tabi zamanla yarışarak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız mevsim koşullarından dolayı kısıtlı ancak hedeflediğimiz çalışmaları kar başlamadan öncesi tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.