Malazgirt'te yapımı tamamlanan millet bahçesi açıldı

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde yapımı tamamlanan millet bahçesi törenle açıldı.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park'ı içinde kurulan parkın açılışını yapan Kaymakam Göksu Bayram, hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Cengiz Altın da ilçe sakinlerine hizmet etmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "İlk günden beri takibini gerçekleştirdiğimiz Millet Bahçesi projemizin tamamlanmasının ardından bugün açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyorum. Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Okçular Vakfı'na ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Malazgirt ilçemiz hızla gelişmeye ve büyümeye devam edecek." diye konuştu.

Katılımcılar, konuşmaların ardından açılışı yapılan bahçeyi gezdi.

Açılışa Cumhuriyet Savcıları Nermin Çankaya ve Pınar Özçulcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, MHP ilçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





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