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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Belediye Başkanı Asya'nın 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

AA

Muş Belediye Başkanı Asya'nın 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, köy ve merkez mahalle muhtarlarının gününü tebrik ederek, çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

Yerel yönetimlerin en eski yapılanmasını muhtarlık müessesesinin oluşturduğunu bildiren Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Göreve geldiğimiz günden beri muhtarlarımızı en önemli paydaşlarımız olarak hep önemsedik. Yapılan ve yapılması planlanan hizmetlerimizi kendileriyle istişare ettik. Onlarla düzenli şekilde bir araya gelerek taleplerini dinliyoruz. Ortak akılla birlikte yönetim anlayışımızı hep hakim kıldık. İdeal bir şehrin inşası ve ihyasının el birliğiyle olacağına inanıyoruz. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik eder, aileleriyle sağlıklı ve huzurlu yaşam sürmelerini dilerim."

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