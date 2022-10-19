Muş'ta gönüllü gençler köyleri ziyaret ederek çocukları eğlendiriyor

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MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta 4 yıl önce hayata geçirilen "Gençlik Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında gençlik lideri ve gönüllü gençler, köyleri ziyaret ederek düzenledikleri etkinliklerle çocukların mutlu bir gün geçirmelerini sağlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi gönüllüleri, köylerdeki çocukların mutlu olması için kendilerine tahsis edilen minibüsle zorlu coğrafyadaki yerleşim yerlerini dolaşıyor.

Bu kapsamda merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Dereyurt köyüne giden gönüllüler, burada çocuklarla mini golf, mendil kapmaca ve müzik eşliğinde geleneksel oyunlar oynadı.

Çocukların yüzlerini boyayan, palyaço kıyafeti giyerek eğlendiren, hediyeler dağıtan gönüllüler, 4 yılda kentteki 366 köyden bazılarını bir kez, bazılarını da birkaç kez ziyaret ederek etkinlik düzenledi.

Gençlik ve Spor Müdürü İl Mehmet Arif Taşdemir, AA muhabirine, şu ana kadar 500 ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, Gençlik Merkezine gelme imkanı olmayanların ayağına gittiklerini söyledi.

"Gençlik Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında çeşitli sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu.

"Çocuklara mini golf, masa tenisi, mangala, satranç bu gibi oyunları köye götürüyoruz. Köyü gençlik merkezi havasına dönüştürüyoruz, halaylar çekiyoruz, aktiviteler yapıyoruz. Amacımız kırsalda yaşayan kardeşlerimizin merkezde yaşayanlarla arasındaki mesafeyi kapatmaktır. Merkezimizin imkanlarını onlara sunmak istiyoruz. Bazen kırsaldaki çocukları merkezimize getirerek etkinliklere katılmalarını sağlıyoruz. 4 yıllık sürede bazı köylere birkaç kez gitme imkanımız oldu. Devletimizin ve Bakanlığımızın imkanlarını onlara sunuyoruz. Milli ve manevi değerlerine bağlı insanlar yetiştirme gayreti içindeyiz. Olumlu bildirimler aldıkça heyecanımız daha da artıyor ve köylere daha fazla hizmet götürmenin gayreti içinde oluyoruz."

- Palyaço kıyafeti giyen gençler çocukları sevindirdi

Muş Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş ise Gençlik Merkezine gelme imkanı olmayan çocuklara "Gençlik Merkezimiz Her Yerde Projesi" kapsamında ulaştıklarını belirtti.

Gençlik merkezindeki faaliyetleri köylerde çocuklarla yaptıklarını ifade eden Karataş, "Amacımız köylerde yaşayan çocukların mutlu olmasını sağlamak ve gönüllerine dokunmaktır. Öğrencilerin merkeze geldiklerinde bir evlerinin olduğunu bilmelerini sağlamak istiyoruz. Geri dönüşümde topladığımız kalemleri çocuklara dağıttık ve yöresel oyunlar oynadık. Köye 20 kişilik bir ekip gidiyor." ifadelerini kullandı.

Palyaço kıyafeti giyen gönüllü gençlerden Dilek İlbars, etkinliklerde çocukların gözündeki ışıltıyı, mutluluklarını gördüğünde duygulandığını anlattı.

- "Çocuklar için güzel bir gün oldu"

Dereyurt İlkokulu Müdürü Tuğba Bulut da "Muş Gençlik Merkezinden gönüllüler okulumuza gelerek bizi mutlu ettiler. Köy şartlarından dolayı çocuklarla gençlik merkezine gitme imkanımız yok ama onlar ayağımıza geldi. Çocuklar da ben de çok mutlu olduk. Çocuklar için güzel bir gün oldu." diye konuştu.

Öğrenciler de ağabeyleri, ablaları sayesinde güzel bir gün geçirdiklerini bildirerek emeği geçenlere teşekkür etti.





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