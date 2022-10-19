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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

AA

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

MUŞ (AA) - Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, slogan atarak HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, yaklaşık 2 yıldır eylem yaptıklarını söyledi.

Bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden Koçhan, şöyle konuştu:

"Biz PKK ve HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Yeter artık anne ve babalar ağladı. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Ersin, oğlum sesimi duyuyorsan dön, yolunuz yol değil. Gel teslim ol, artık dayanamıyoruz. Kaç yıldır evlat hasretiyle yaşıyoruz. Çocuğumu, Diyarbakır'da PKK götürdü. Yılanın başı HDP'dir."

Anne Naciye Sönmez Yıldız da oğluna teslim olması çağrısında bulunarak, "Oğlum HDP ve PKK'nın size faydası yok. Geri gelin, herkes size sahip çıkacak. 7 yıldır oğlumdan haber alamadım. 7 yıl değil, 70 yıl da olsa burada bekleyeceğim. Bu davayı bırakmıyorum, oğlumu istiyorum. Benim oğlum küçüktü, 15 yaşındaydı, okul okuyordu. Kandırdılar." ifadelerini kullandı.

Anne Gülbahar Teker ise "Oğlum gelinceye kadar burada eyleme devam edeceğim. PKK ve HDP'den korkmuyorum ve buradan gitmeyeceğim. Bizim çocukları dağdan indirsinler. Devlet olmasa biz de olmayız. Oğlum gel teslim ol." dedi.

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