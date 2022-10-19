Bulanık'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent Meydanı'ndaki törende Muhtarlar Derneği Bülent Yaşar'ın Atatürk Anıtı'na çelek sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmadan sonra Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, muhtarları makamında kabul ederek günlerini kutladı.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Tekin Kıpçak, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran da katıldı.

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