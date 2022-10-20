Malazgirt Belediye Başkanı Altın iş yeri açılışına katıldı

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçede iş yerinin açılışına katıldı.

Yüzüncü Yıl Caddesi'nde açılan iş yerinin hayırlı olmasını dileyen Altın, ilçenin önemli bir tarım merkezi olduğunu söyledi.

Yeni açılan iş yerlerinin ilçenin gelişimine katkı sağladığını ifade eden Altın, şöyle konuştu:

"Bir taş üzerine taş koyanın yeri bizim başımızın üzerindedir. Tarihi Malazgirt ilçemizin büyümesine katkı sunmuşlardır. Bir tarım ilçesi olan Malazgirt'imizde yatırım yapan ve bu gayreti gösteren herkese teşekkür ediyorum. Malazgirt'imizin büyümesi ve gelişmesi için katkı sunanlara minnettarız."

İş yeri sahibi Gıyasettin Kılıç da "Bir tarım ilçesi olan Malazgirt'e traktör bayisi gerekiyordu. Traktör ilçemizde tarım ile uğraşan vatandaşların en önemli yardımcısıdır. Yeni bayiliğimiz ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Açılışa, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da katıldı.

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