Muş Belediye Başkanı Asya, muhtarlara buluştu

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Muhtarlar Günü" dolaysıyla köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Göletli Park'ta gerçekleştirilen toplantıya katılan Vali İlker Gündüzöz, muhtarlarla bu memlekete hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Feyat Asya ise mahallelerde yapımı devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendirdi.



Düzenli olarak merkezdeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Göreve başladığımız günden bugüne kadar muhtarlarımızla uyum ve işbirliği içinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu toplantıların faydasını gördük. Birlikte hareket ederek güzel işler çıkardığımıza inanıyorum. Siz kıymetli muhtarlarımızla belirli periyotlarda bir araya gelerek hasbihal etmemiz muhtarlık müessesine verilen öneme en güzel örnektir. Ortak akıl, birlikte yönetim şiarı ile yola çıktık. Muhtarlık dünyada örneği olmayan bir yapımızdır. Toplumumuzun en kadim müessesi ve en önemli mekanizmasıdır. Bu kadim müessesemize Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde ciddi manada ivme getirildi ve bir önem atfedildi. Biz de göreve geldiğimiz günden bu güne kadar aynı belediye meclisimizin icrası gibi her ay mahalle muhtarlarımızla belli periyotlarda bir araya gelip hizmetlerimizin istişaresini yaparak fikir alış verişinde bulunuruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te verdiği talimatla 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak ilan edildiğini aktaran Asya, şunları belirtti:

"Muhtarlar Günü o yıldan bugüne çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Sizlerin ve bizim ortak bir amacımız var. Sizler seçildiğiniz andan itibaren kendi mahalle ve köylerinize en güzel hizmeti götürmek için çaba harcıyorsunuz. Biz de aynı şekilde şehrimizin eksikliklerini bertaraf edip yaşanabilir bir kent oluşturma gayreti içindeyiz ve bunu sizlerle birlikte yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar bu şehirde yıllarca ötelenmiş, ertelenmiş ve el atılmamış sorun ve sıkıntıları çözme noktasında bir irade ortaya koyduk. Altyapı gibi meşakkatli bir işe girdik. Artık bu şehirde alt yapıyı konuşmuyoruz. Sosyal, kültür, sanat, eğitim, tasarım, gençler, kadınlara ve çocuklara yönelik aktivite oluşturmak için çaba gösteriyoruz."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.