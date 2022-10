Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu:

MUŞ (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Son zamanlarda özellikle seçim sathı mailine girince muhalefet partilerinden ardı ardına sosyal hizmet ve sosyal yardım alanında birtakım vaatler sıralanmaya başlandı. Halbuki bu sıralanan vaatlerden bugüne kadar bizim hayata geçirmediğimiz, icra etmediğimiz bir tek başlık yok." dedi.

Muş'ta düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katılan Yanık, kentte bulunmaktan ve vatandaşlara bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muş'un sadece somut olarak bir fethin kapısı değil, manevi fetihlerin de kapısı olduğunu belirten Yanık, Malazgirt'ten, bu topraklardan neredeyse bin yıl önce başlayan bir mücadeleyle Anadolu'nun vatan kılındığını söyledi.

Muş'u kalkındırmanın, geliştirmenin yapmaları gereken en önemli ödevlerden biri olduğunu belirten Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özveriyle gerçekleştirdikleri projelerin bu gündemi karşıladığını ifade etti.

AK Parti iktidarı döneminde sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları talep odaklıdan arz odaklı anlayışa dönüştürdüklerini vurgulayan Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çok önemli bir yaklaşım değişimidir. Aslında yaklaşımda yapılan devrimdir. Ne demeye çalışıyoruz? Talep odaklı olmaktan arz odaklı olmaya çevirmekle, artık vatandaşlarımız kurum kurum, kapı kapı gezip hizmet talebinde bulunmuyor. Tam tersine Bakanlık olarak vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz, ihtiyacını yerinde tespit ediyor ve bu ihtiyaçlara uygun hizmetleri temin ederek kendilerine ulaştırıyoruz. Son zamanlarda özellikle seçim sathı mailine girince muhalefet partilerinden ardı ardına sosyal hizmet ve sosyal yardım alanında birtakım vaatler sıralanmaya başlandı. Halbuki bu sıralanan vaatlerden bugüne kadar bizim hayata geçirmediğimiz, icra etmediğimiz bir tek başlık yok. AK Parti iktidarı olarak 20 senedir vatandaşımızın ihtiyacı ve talebi olup da bizim hayata geçirmediğimiz tek bir başlık yok elhamdülillah. Bundan sonra da bu kararlılıkla faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bahsettikleri sosyal yardım kalemlerinden çok daha fazlasını çeşitli başlıklarda vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Dünyanın gıpta ile baktığı hatta kendine örnek aldığı sosyal devlet olma misyonunu yıllardır uyguladığımız politikalarımızla hayata geçiriyoruz."

- "49 başlıkta sosyal yardım programı uyguluyoruz"

Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Uzak Asya'ya, Avrupa'ya kadar sosyal politikalarının takip edildiğini, iyi uygulamaların kendilerinden talep edildiğini anlatan Yanık, "2002 yılında Türkiye'de sadece 4 başlıkta sosyal yardım yapılıyordu. Sosyal devlet örneği olarak gözler Almanya gibi gelişmiş ülkelerin üzerindeydi. O gün gıptayla bakılan, gelişmişliğin bir göstergesi sayılan, bizim ülkemizde neden yok denilen sosyal yardımlar, bugün ülkemizin ürettiği refahın bir parçası, göstergesi." diye konuştu.

Tam 49 başlıkta sosyal yardım programı uyguladıklarını bildiren Yanık, muhalefetten "Milleti yoksullaştırdınız, fakirleştirdiniz. Yaptığınız sosyal yardımla mı övünüyorsunuz? Eskiden yoktu, şimdi 49 başlık diye övünüyorsunuz." diye tepkilerin geldiğini anımsattı.

Eskiden bu yardımların yapılmadığını, vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilmediğini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Bugün arz odaklı dediğimiz sosyal yardım bakış açımızla vatandaşımızın hanesinde engelli, yaşlı, çocuk, şiddet ve yoksulluk mu var, ne varsa hepsini ayrı ayrı tespit edip ona uygun hizmet modelleri geliştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, sosyal yardım ihtiyaçlısı ailelerin 14 yaşa kadar olan çocuklarına kadar tip-1 diyabetli çocuklarımıza insülin ölçüm cihazlarını önümüzdeki süreçte dağıtacağız. Bu tamamen sahadan bize gelen bir talepti. Bir il ziyaretinde bir baba, yanında 12-13 yaşında belki o kadar da yoktu bir çocuk, dedi ki 'Sayın Bakan şu çocuğun parmağı delik deşik. Şeker ölçümü için her gün en az 4-5 kere bu parmaktan kan alıyoruz. Buna destek istiyoruz. Cihaz var ama çok pahalı, bizim alma şansımız yok.' Biz bunu arkadaşlarımızla çalıştık ve dedik ki bireysel olarak başvurana tek tek verebiliriz ama bu çözüm değil. Belki bir sürü başka ihtiyaç sahibi aile var. O zaman biz bunu bir programa dönüştürelim. Tip-1 diyabetli çocukların şeker ölçüm cihazları sensörlerinin dağıtılması projesi böyle çıktı. Vatandaşın talebi. Bir kişinin talebini bir programa dönüştürdük. Yaklaşık 11 bin çocuğumuzun bundan yararlanmasını bekliyoruz."

Bunun için bütün kaynakları oluşturarak ihaleye çıktıklarını anlatan Yanık, şunları aktardı:



"Cihazları temin ettikten sonra müracaat eden sosyal yardım ihtiyaçlısı ailelerimize dağıtacağız. Bu kadar iç içe vatandaşla doğrudan ve vatandaşın ihtiyacı üzerinden geliştirdiğimiz başlıklar. 'Efendim eskiden bunlar yoktu.' Eskiden de vardı, sadece siz yapmıyordunuz. Bugünkü fark biz yapıyoruz. Bu kadar basit. Bu kadar temel bir yaklaşım farkından bahsediyoruz. 100 yılda yapılmayanları 20 yıla sığdırdık. Evet bunun sırrı budur. Türkiye'ye gökten para yağmadı ya da biz henüz daha bir petrol, doğal kaynak bulmadık. Aynı kaynaklar, millet ve bu toprak eskiden de vardı. Sadece siz işlemiyordunuz. AK Parti'nin farkı bu."

- "İnsani Gelişme Endeksi Raporu'nda Türkiye 48. sırada yer aldı"

Ülke genelinde yürüttükleri tematik ve kapsayıcı sosyal yardım programlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2002'den bugüne kadar 551,9 milyar lira sosyal yardım yaptıklarını bildiren Yanık, Bakanlığın kamunun yaptığı toplam sosyal yardımın yüzde 82'sini gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Sosyal yardımların merkezi bütçedeki payını 5 kat artırarak 2021'de yüzde 6,11'e yükselttiklerini ifade eden Yanık, şunları anlattı:



"Sosyal yardımları sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla sınırlamıyoruz. Asıl arzuladığımız ve gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz çalışmamız tüm vatandaşlarımızın yüksek hayat standartları ile hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak. Bu anlamda sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları daha önce Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş bir biçimde çeşitlendirdik ve miktarlarını da artırdık. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'in yayınladığı İnsani Gelişme Endeksi Raporu'nda Türkiye geçen yıla göre 8 ülkeyi daha geride bırakarak 191 ülke arasında 48. sırada yer aldı."

Türkiye'nin, "çok yüksek insani gelişme" kategorisine üst üste üçüncü kez girdiğini kaydeden Yanık, bütün dünyanın küresel bir krizin ortasında mücadelesi devam ederken Türkiye'nin gelişmesini sürdüren ülkelerden biri olduğunu aktardı.

Bu gelişmenin yansımalarını kadın, çocuk, genç, yaşlı, öğrenci her kesime hitap eden dönemsel ihtiyaçları dahi gözeten sosyal hizmet ve sosyal yardım çeşitliliğinde görüldüğünü belirten Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye yayılmış farklı hizmetleri gerçekleştiren kurumlarımızla vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her an yanlarındayız. 81 il ve ilçelerimizde bulunan 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız (SYDV), 393 sosyal hizmet merkezimiz ve il müdürlüklerimiz ile gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Muş'ta da 6 SYDV bulunuyor. Vakıflarımız vasıtasıyla Muş'ta ihtiyaç sahibi ailelere her ay bakanlık olarak gönderdiğimiz periyodik pay, 2022 Ocak-Ağustos döneminde Muş özelinde 29,5 milyon lirayı buldu. Bugüne kadar Muş'a 2003-2022 yılları arasında 4,72 milyar lira kaynak aktardık."

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile vatandaşları evlerinde ziyaret ettiklerini anlatan Yanık, şöyle devam etti:

"Ülke genelinde 2017'den bugüne kadar 4,2 milyon haneyi ziyaret ettik. Son açıkladığımız Ulusal Hane Ziyareti programımızla ülkemizde mevcut olan yaklaşık 26 milyon hanemizin tamamına girmiş olacağız. Elimizde ülkemizde hanelerimizin ihtiyacı var ya da yok durum neyse çok sağlam birebir teyit edilmiş, incelenmiş bir veri seti oluşacak. Arz odaklı sistemimizi tüm Türkiye'de 85 milyon vatandaşımızın tamamıyla buluşturacağız. Sahada 5 bin ASDEP görevlimiz, 10 bine yakın SYDV çalışanımızla toplamda 15 bin arkadaşımızla 26 milyon hanemizi ziyaret etmiş olacağız."

- "Çocuk ailenin yanında kalsın istiyoruz"

Gençlere de evlilik öncesinde evliliğe hazırlık eğitimleri verdiklerini ve bu eğitimlerden Muş'ta 9 bin 998 kişinin faydalandığını kaydeden Yanık, evlilik sonrası aile danışmanlığı hizmetinden de 3 bin 53 kişinin yararlandığını bildirdi.

Risk altındaki çocuklara yönelik hizmetleri de yine aile odaklı sürdürdüklerini, çocukların aile kurumunun birlik ve bütünlüğü içinde sağlıklı büyümelerini sağlamanın temel amaçları olduğunu dile getiren Yanık, "Sadece yoksulluk sebebiyle bir çocuk haneden alınıp devlet bakımına ihtiyaç duyuyorsa, devlet ve kurum bakımına almayalım diyoruz. Çocuk ailenin yanında kalsın biz aileyi ekonomik olarak destekleyelim. Sosyal Ekonomik Destek bu anlamda en önemli çalışmalarımızdan biri ve ülke genelinde yaklaşık 174 bin çocuğumuzu bu hizmetle destekliyoruz. Muş'ta 2012'den bugüne kadar bu çocuklarımız için tahsis ettiğimiz Sosyal Ekonomik Destek miktarı 83 milyon lirayı buldu. Muş'ta kuruluş bakımında bulunan çocuklarımız için 2012'den bu yana 95 milyon lira kaynak aktardık." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın önemli hizmetlerinden birinin de kadınlara yönelik çalışmalar olduğunu belirten Yanık, bu hizmetler noktasında Bakanlığın temel hedeflerinden birinin toplumsal yaşamın her alanında kadınların konumunu güçlendirmek, fırsat eşitliği temelinde kadınlara alan açmak olduğunu dile getirdi.

Ülke genelinde engelli evde bakım yardımından 554 bin 578 kişinin yararlandığını bildiren Yanık, yardımın başlangıcından bugüne kadar yaklaşık 76 milyar lira engelli evde bakım yardımı sağladıklarını, Muş'ta da 4 bin 970 kişinin yararlandığı bu hizmet için 2006 yılından bu yana 742 milyon lira kaynak aktardıklarını ifade etti.

- "Türkiye kendi göbeğini kendi kesti"

Büyük ve güçlü Türkiye için ülkenin 81 ilindeki bütün vatandaşların sağlıklı, huzurlu, mutlu, müreffeh şekilde yaşaması için hizmet alanlarını her bir bakanlık özelinde genişleterek devam ettiklerini aktaran Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha müreffeh, güçlü, mutlu, kendine güvenen ve devletini arkasında hisseden bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı. Buna kalpten inanıyoruz. Yeter ki Türkiye'mizin, Türkiye yüzyılı olma iradesinin ayağına çelme takılmasın. Yeter ki milletin bu yoldaki kararlılığının önüne set çekilmesin. Terörden yıllarca çekmiş bir bölge. Muş'ta terörün verdiği zararı anlatacak değilim. Siz yıllarca içerden birebir hayatlarınızla yaşadınız ama bugün sayılarla ölçecek kadar, Türkiye içinde nerelerde, kaç terörist olduğunu bilecek kadar ensesinde olduğumuz, belini kırdığımız bir terör örgütü var. Uluslararası sistemin tamamı tarafından desteklendiği halde Türkiye'nin tek başına verdiği mücadeleyle belini kırdığı bir büyük terör yapılanması var. Bunun başarısı bize ait. Kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Türkiye her meselede olduğu gibi, terör meselesinde de kendi göbeğini kendisi kesti. Bunların üstesinden geldik. Şimdi de karşımızda tarihi yeniden tersine döndürmeye çalışan, Türkiye'yi yeniden 80'lerin, 90'ların Türkiye'sine dönüştürmeye çalışan bir yapı var. Buna müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle milletimiz de müsaade etmeyecek. Biz de AK Parti teşkilatları olarak elimizden gelen her türlü çabayı gösterecek, milletimize hizmette yarışacak, milletimize de hakikati ifade etmek noktasında elimizden geleni yapacağız. Milletimiz teveccüh ettiği takdirde Allah da nasip ederse 2023'ten sonra da bu millete hizmet etmeye, tarihi yeniden yazmaya devam edeceğiz."

AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı ise AK Parti'nin hiçbir zaman milletinden uzaklaşan, milletiyle seçimden seçime birlikte olan bir parti olmadığını belirtti.

Toplantıya, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, Bakanlık bürokratları, partililer katıldı.

Ardından Muş Valiliğini, Muş Belediye Başkanlığını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yanık, Porsor Ana Kadın Kültür Merkezi'ne geçerek burada kursiyer ve usta öğreticilerle bir araya geldi.

