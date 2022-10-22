Muş'ta gönüllü gençler meme kanserine dikkati çekmek için pedal çevirdi

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MUŞ (AA) - Genç Birikim Derneği tarafından farkındalık oluşturulması amacıyla "Meme Kanseri İçin Birlikte Pedallıyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Muş Belediyesi ve Muş Alparslan Üniversitesinin de paydaş olduğu etkinliğe yaklaşık 100 gönüllü genç katıldı.

Pembe bayrak sallayarak meme kanserine dikkati çeken gönüllü gençler, kampüs alanında düzenlenen bisiklet turunda 3 kilometre pedal çevirdi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AA muhabirine, Genç Birikim Derneği, Muş Belediyesi ve üniversitelerinin paydaşlığında çok güzel bir etkinlik organize edildiğini söyledi.

Gönüllü gençlerle bir araya geldiklerini ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Üniversite yerleşkesinde bisiklet turu düzenledik ve pedal çevirdik. Buradaki amacımız koruyucu hekimliğe dikkati çekmek. Meme kanseri mücadelesinde arkadaşlarımızın çok katkıları var. Üniversite olarak her yıl yapılan etkinliklere destek veriyoruz. Genç Birikim Derneği'ne teşekkür ediyorum. İstanbul, Ankara başta olmak üzere diğer illerinden gelen misafirlere de teşekkür ediyorum."

Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce de her yıl kanser hastalarına dikkati çekmek için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Dernek olarak gençlerle kanseri anlatmaya çalışıyoruz. Meme kanserine dikkati çekmek için yaklaşık 100 bisikletli gençle bir farkındalık hareketi yaptık. Amacımız gençlere hareketli yaşamı özendirmektir." ifadelerini kullandı.

Gençlerden Gamze Sündük ise "Adana'dan geldim, arkadaşlarımla burada kanser hastalarına destek olduk. Onlarla birlikte burada farkındalık yaratmaya çalıştık. Kanser hastaları için burada pedal çevirdik." dedi.

Program kapsamında, Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde Acıbadem Ataşehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Özge Gümüşay, kadınlara meme kanseri hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe, Türk Kızılay Muş Kadın Kolları Başkanı Funda Yıldırım ve kadınlar da katıldı.

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