Muş'ta gönüllü gençler meme kanserine dikkati çekmek için pedal çevirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta gönüllü gençler meme kanserine dikkati çekmek için pedal çevirdi

AA

Muş'ta gönüllü gençler meme kanserine dikkati çekmek için pedal çevirdi

MUŞ (AA) - Genç Birikim Derneği tarafından farkındalık oluşturulması amacıyla "Meme Kanseri İçin Birlikte Pedallıyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Muş Belediyesi ve Muş Alparslan Üniversitesinin de paydaş olduğu etkinliğe yaklaşık 100 gönüllü genç katıldı.

Pembe bayrak sallayarak meme kanserine dikkati çeken gönüllü gençler, kampüs alanında düzenlenen bisiklet turunda 3 kilometre pedal çevirdi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AA muhabirine, Genç Birikim Derneği, Muş Belediyesi ve üniversitelerinin paydaşlığında çok güzel bir etkinlik organize edildiğini söyledi.

Gönüllü gençlerle bir araya geldiklerini ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Üniversite yerleşkesinde bisiklet turu düzenledik ve pedal çevirdik. Buradaki amacımız koruyucu hekimliğe dikkati çekmek. Meme kanseri mücadelesinde arkadaşlarımızın çok katkıları var. Üniversite olarak her yıl yapılan etkinliklere destek veriyoruz. Genç Birikim Derneği'ne teşekkür ediyorum. İstanbul, Ankara başta olmak üzere diğer illerinden gelen misafirlere de teşekkür ediyorum."

Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce de her yıl kanser hastalarına dikkati çekmek için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Dernek olarak gençlerle kanseri anlatmaya çalışıyoruz. Meme kanserine dikkati çekmek için yaklaşık 100 bisikletli gençle bir farkındalık hareketi yaptık. Amacımız gençlere hareketli yaşamı özendirmektir." ifadelerini kullandı.

Gençlerden Gamze Sündük ise "Adana'dan geldim, arkadaşlarımla burada kanser hastalarına destek olduk. Onlarla birlikte burada farkındalık yaratmaya çalıştık. Kanser hastaları için burada pedal çevirdik." dedi.

Program kapsamında, Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde Acıbadem Ataşehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Özge Gümüşay, kadınlara meme kanseri hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe, Türk Kızılay Muş Kadın Kolları Başkanı Funda Yıldırım ve kadınlar da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu:
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "2023'e Doğru ...
(Görüntülü) BAKAN YANIK: ODAĞINDA MİLLET OLAN BİR HİZMET ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN YANIK: ODAĞINDA MİLLET OLAN BİR ...
Bakan Yanık: Odağında millet olan bir hizmet anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz
YEREL HABERLER Bakan Yanık: Odağında millet olan bir hizmet ...
Muş Belediye Başkanı Asya, muhtarlara buluştu
YEREL HABERLER Muş Belediye Başkanı Asya, muhtarlara buluştu
Malazgirt Belediye Başkanı Altın iş yeri açılışına katıldı
YEREL HABERLER Malazgirt Belediye Başkanı Altın iş yeri açılışına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.