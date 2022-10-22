Muş'ta "1. Kelem Festivali" düzenlendi

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MUŞ (AA) - Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce "1. Kelem Festivali" düzenlendi.

Bağlar Mahallesi'nde lahana tarlalarının gezilmesiyle başlayan festival, Lale Vadisi Parkı'nda devam etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği festivalde katılımcılara lahana turşusu, kılçıklı dolma ve çorti yemeği ikram edildi.

Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, belediye olarak alt ve üstyapı hizmetleriyle şehrin inşası ve ihyası için çaba gösterirken sosyal ve kültürel alanda da sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Sosyal faaliyetlerde de kentin tanıtımına katkı sunduklarını ifade eden Özarslan, şöyle konuştu:

"İlimizde yetişen önemli ürünlerden biri olan ve biz Muşluların 'kelem' olarak tabir ettiği lahananın bilinirliğini artırmak için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Lahana, ilimizde yaklaşık 2 bin 650 dönümlük alanda ekilip üreticilerimize yıllık 35 milyon lira civarında gelir sağlamaktadır. Belediyemizce düzenlenen kelem festivalinin ilimize hayır ve bereket getirmesini dilerim."

Konuşmanın ardından yapılan yarışmada en ağır lahanayı yetiştiren 3 çiftçiye plaket verildi.

Yarışmada 19 kilo 960 gram ağırlığındaki lahana ile Mustafa Sevinç birinci, 19 kilo 370 gram ile Alican Taş ikinci, 17 kilo 950 gram ile Servet Gökçek üçüncü oldu.

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ve kurum amirlerin de katıldığı festival, Hakan Bozdağ'ın sahne almasıyla son buldu.

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