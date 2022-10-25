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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta çiftçilere dağıtılan tohumlar toprakla buluşturuluyor

AA

Muş'ta çiftçilere dağıtılan tohumlar toprakla buluşturuluyor

MUŞ (AA) - Muş'ta tarımsal üretimde devamlılığın sağlanması ve daha çok alanda ekim yapılması amacıyla çiftçilere dağıtılan buğday tohumu toprakla buluşturuluyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üretimde durgunluğun yaşanmaması ve tarım sektörüne "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı" kapsamında kentteki 320 çiftçiye yüzde sertifikalı tohum desteği verildi.

Desteklerden yararlanan çiftçiler, aldıkları sertifikalı buğday tohumunu traktörlerle sürdükleri tarlalara ekmeye başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, çiftçilerin kar öncesi hasadı yapılan tarlaları sürmeleri ve güzlük ekimlerini tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Tarım üretimin artırılması amacıyla çiftçilere önemli desteklerin verildiğini aktaran Gün, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimizin ekim esnasında daha rahat hareket etmeleri için mazot ve gübre desteği bu yıl 6 ay öne alınarak çiftçilerimize kısa sürede Ziraat bankası tarafından ayni olarak verilecektir. Çiftçilerimiz desteklemeyle tedarik edecekleri hem mazot hem de gübreyle ekimlerini daha kolay gerçekleştireceklerdir. Bu hafta ve gelecek haftalarda bütün güzlük ekimlerini tamamlamış olacaklar. Zamanında yapılan ekim özellikle de tahıl ürünleri için buğday, arpa gibi ürünler için önem arz etmektedir."

Merkeze bağlı Şenova köyünde çiftçilik yapan Erdal Demir de "Şu anda buğday ekimi için hazırlık yapıyoruz. Mevsim kısıtlı. Kar başlamadan biran evvel buğday ekimini yapmak zorundayız. Geçim kaynağımız tarım. 150 dönüm kadar yer var. Onun ikimi için çaba gösteriyoruz." dedi.

Çiftçilerden Adem Gergin ise 30 dönüm alana, hibe desteğiyle aldıkları tohumleri ekmek için hazırlık yaptıklarını belirtti.


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