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Muş'ta bu yıl 40 bin 500 ton şeker üretimi hedefleniyor

AA

Muş'ta bu yıl 40 bin 500 ton şeker üretimi hedefleniyor

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Türkiye'de şeker pancar ekiminin yaygın yapıldığı illerden Muş'ta, bu yıl 280 bin ton pancardan 40 bin 500 ton şeker üretimi hedefleniyor.

Geniş ve verimli tarım arazilerinde birçok ürünün yetiştirildiği Muş Ovası'nda, 1200 çiftçi tarafından 46 bin dekar alana pancar ekiliyor.

Tarlalarda işçiler tarafından sökülerek kamyon ve traktörlere yüklenerek Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ'ye taşınan pancar, meşakkatli süreçlerin ardından sofralara ulaştırılıyor.

Toprak ve çamurdan arındırıldıktan sonra bant sistemiyle fabrikaya ulaştırılan pancar, yıkama, soyma, kesme, rendeleme, haşlama ve pres gibi işlemlerin ardından şerbet filtrelerinden geçirilerek belirli bir sıcaklık düzeyinde kristalleştirilip şekere dönüştürülüyor.

Fabrikada 50 kilogramlık torbalara doldurulan şeker, yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Geçen yıl 56 bin 500 dekar alandan elde edilen 264 bin ton şeker pancarından 38 bin 290 ton şeker üretiminin yapıldığı kentte, bu yıl şeker üretiminin 40 bin 500 tona yükseltilmesi hedefleniyor.

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, AA muhabirine, bu yıl 280 bin ton şeker pancarı beklentilerinin olduğunu ifade etti.

Kentin verimli arazilerinde üretilen pancarın alımına bir süre önce başladıklarını anlatan Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Söz konusu pancarı işlediğimizde 40 bin 500 ton A kotası şekeri üretmeyi öngörüyoruz. Bununla beraber yaklaşık 1000 ton melas, 70 bin ton civarında küspe elde etmeyi planlıyoruz. Muş için çok önemli bir durum. Muş Şeker Üretim Sanayisi olarak kırsal kesimde ekonomik döngüyü sağlıyoruz. Kırsal nüfusu yerinde tutmaya, göçü engellemeye çalışıyoruz. Yerinde üretim arttığı sürece kent ekonomisine olan katkı çok daha fazla artıyor. Etki yelpazemiz çok geniş. Fabrikanın büyümesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda da çiftçilerimiz fabrikaya destek oluyor. Biz de çiftçilere destek sunuyoruz. 250 dönüm üzeri şeker pancarı eken çiftçilerimize ciddi anlamda destek sağlıyoruz."

Fabrikanın kent ekonomisi açısından önemine değinen Kızılkaya, "Fabrika olarak çiftçiye 650 milyon lira katkı sağlıyoruz ama melas, küspe ve şeker satışlarıyla beraber ilin ekonomisine yaklaşık 1,5 milyar liralık katkı sunacağımızı öngörüyoruz." dedi.

Bu ekonomik döngünün ilin ekonomisini hareketlendireceğini ifade eden Kızılkaya, bu yıl pancar fiyatlarında yapılan iyileştirmeler, çiftçiye sundukları ayni ve nakdi avansların yüksek olmasının gelecek yıl için ciddi taleplerin oluşmasını sağladığını aktardı.

- "Gelecek yılı, rekorlar yılı olarak ilan ediyoruz"

Pancar ve şeker üretiminde rakamların artmasını beklediklerini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Gelecek yılı pancar ve şeker üretimi acısından rekorlar yılı olarak ilan ediyoruz. İnşallah mahcup olmayacağız. Rengi ve kristal tane büyüklüğü açısından çok kaliteli şekerimiz var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine ciddi oranda şeker sevkiyatı yapıyoruz. Fabrikanın kapasitesini artırdık. Adı konulmamış ikinci bir tesis kurduk diyebiliriz. Fabrikanın pancar işleme kapasitesi artırıldı. Günde 7 bin ton pancar almamıza rağmen araç kuyruğu oluşmuyor. Küspeyi paket olarak çiftçilerimize sunuyoruz. Pancar alım taban fiyatı 1450 lira. Çiftçiler, işçilik ve yakıt gibi ihtiyaçlarını tamamını nakdi avanslar üzerinden karşılıyor. Aynı zamanda tohum ve gübre desteği veriyoruz. Muş Ovası'nda küçük üreticilerin olduğunu gördük. Biz bu çiftçileri büyütmeye yönelik bazı projeler geliştirdik. 200 dönüm üzeri ekim yapan çiftçilerimize bir sonraki yılın pancar parasını mahsup edilmek üzere veriyoruz. Bunun meyvesini almış durumdayız."

Çiftçilerden Haluk Dizdaroğlu da "Bu yıl 950 dönüm şeker pancarı ekimi yaptık. 7 bin ton şeker pancarı hasat etmeyi bekliyoruz. Bu yıl verim daha iyi. Taban fiyat, bizler için tatmin edici. Fabrikanın verdiği desteklerden de memnunuz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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