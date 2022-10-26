Muş Belediyesinden sinema etkinliği

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir sinema salonunda öğrencilere Hazreti Muhammed'in "Hicret yolculuğu" konulu film izletildi.

Öğrencilerle birlikte filmi izleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, öğretmenlerin öğrenciler için yaptığı projeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Ülkenin geleceğini çocukların inşa edeceğini ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Biz de sizin yaşınızdayken aynı sizler gibi heyecanlıydık. Geleceğin inşası için bir emek içindeydik. Değerlerimizle yaşamak, çevremizi korumak özellikle çevreyi korumak çok önemlidir. Bu projenin içinde 'çevremi koruyorum' ifadesinin olması ayrı bir güzelliktir. Peygamber efendimizi anlamak, anlatmak özellikle çocuklara vermiş olduğu değeri ve kıymeti torunları ve Hazreti Hasan ile Hüseyin'e gösterdiği sevgi ile göstermiştir. Hicret yolculuğunu konu alan filmi beraber izledik."

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