Bulanık Kaymakamı Ocak, köyleri ziyaret etti

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, köyleri ziyaret etti.



İlçeye bağlı Seçme, Meşeiçi ve Demirkapı köylerine giden Ocak, vatandaşlarla bir araya geldi, köy muhtarlarından bilgi aldı.

Ocak, yaptığı açıklamada, vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

İnsanlara en iyi hizmeti sunmak, taleplerini karşılamak ve eksiklerini gidermek için görev başında olduklarını belirten Ocak, "Amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda var gücümüzle çalışacağız. Amacımız devletin sıcak ve şefkatli elini vatandaşlarımıza hissettirmektir." dedi.

Gittiği köylerde okulları da ziyaret ederek öğrencilere hediye dağıtan Ocak'a, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, AK Parti İl Encümeni Sait Taşdemir ve kurum amirleri eşlik etti.

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