Bulanık Kaymakamı Ocak, köyleri ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık Kaymakamı Ocak, köyleri ziyaret etti

AA

Bulanık Kaymakamı Ocak, köyleri ziyaret etti

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, köyleri ziyaret etti.

İlçeye bağlı Seçme, Meşeiçi ve Demirkapı köylerine giden Ocak, vatandaşlarla bir araya geldi, köy muhtarlarından bilgi aldı.

Ocak, yaptığı açıklamada, vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

İnsanlara en iyi hizmeti sunmak, taleplerini karşılamak ve eksiklerini gidermek için görev başında olduklarını belirten Ocak, "Amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda var gücümüzle çalışacağız. Amacımız devletin sıcak ve şefkatli elini vatandaşlarımıza hissettirmektir." dedi.

Gittiği köylerde okulları da ziyaret ederek öğrencilere hediye dağıtan Ocak'a, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, AK Parti İl Encümeni Sait Taşdemir ve kurum amirleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş Belediyesinden sinema etkinliği
YEREL HABERLER Muş Belediyesinden sinema etkinliği
Muş'ta bu yıl 40 bin 500 ton şeker üretimi hedefleniyor
YEREL HABERLER Muş'ta bu yıl 40 bin 500 ton şeker üretimi ...
Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 42'ye yükseldi
YEREL HABERLER Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ...
Muş'ta çiftçilere dağıtılan tohumlar toprakla buluşturuluyor
YEREL HABERLER Muş'ta çiftçilere dağıtılan tohumlar toprakla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.