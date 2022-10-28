Bulanık Kaymakamı Ocak esnafla bir araya geldi

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, sanayi sitesindeki esnafla kahvaltı yaptı.

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Fuat Nakış ve iş yeri sahipleriyle sohbet eden Ocak, her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi.

İlçenin gelişmesinde zanaatkarların çok önemli rol oynadığını belirten Ocak, esnaflığın zor olduğunu, büyük beceri isteyen zanaatların devam ettirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Nakış da kendilerini ziyaret eden Ocak'a teşekkür etti.









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