Bulanık'ta "gençlik koşusu" düzenlendi

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "gençlik koşusu" düzenlendi.

Belediye binası önünde 150 öğrencinin katılımıyla startı verilen koşuda, sporcular dereceye girmek için yarıştı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tekin Erdoğan, gençleri spora teşvik etmek istediklerini belirterek "Spora yön verecek bireyler yetiştirmeyi, spora ilgiyi artırarak gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. İmkanlarımızı gençliğin hizmetine sunmak istiyoruz." dedi.

Yarışmada dereceye girenler sporculara madalya verildi.

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