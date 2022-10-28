Muş Valisi Gündüzöz'ün Cumhuriyet Bayram mesaj

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MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gündüzöz, Cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde insanüstü bir gayret ve fedakarlıkla, milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan, bağımsızlık mücadelesi ile elde edilen eşsiz bir zaferle kurulduğunu aktardı.

Cumhuriyetin en büyük başarısının milletin bütün fertlerini vatandaşlık temelinde birleştirmesi olduğunu belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Milletçe barış ve kardeşliğin sesini daha da yükselttiğimiz bugünlerde asla unutmayacağımız aziz şehitlerimizin acılarını, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını da yüreğimizde hissediyoruz. Bu anlamlı günde vatanın bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canlarını verenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında belirtilen hedeflere ulaşmak için aldığımız görevi layıkıyla yerine getirmek en asli borcumuzdur."





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