Muş Belediye Başkanı Asya'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, Cumhuriyetin ilanının, milletin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Milletin destansı bir mücadeleyle kurduğu Cumhuriyete sahip çıkmanın, ülkenin ve milletin aydınlık yarınları için çalışmanın herkesin müşterek vazifesi olduğunu aktaran Asya, şunları kaydetti:

"Sürekli gelişen dünyada güçlü demokrasisi, büyüyen ekonomisi ve kalitesi artan eğitim düzeyi ile ülkemizi hak ettiği konuma getirmek, müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmak için elbirliğiyle çalışmak mecburiyetindeyiz. Dünyanın parlayan yıldızı haline gelen Türkiye Cumhuriyeti, içinde barındırdığı farklı değerleri, ileri demokrasisi, köklü tarihi geçmişi, zengin kültürü ve jeopolitik konumuyla geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürüme azmi ve kararlılığı içindedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sözü dinlenen ve başarılarıyla örnek gösterilen bir ülkedir. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

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