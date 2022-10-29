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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay Muş'ta 1000 kişinin sofrasına sıcak yemek ulaştırıyor

AA

Kızılay Muş'ta 1000 kişinin sofrasına sıcak yemek ulaştırıyor

MUŞ (AA) - Muş'ta Türk Kızılay, bir yıldan bu yana kentteki 1000 engelli ve ihtiyaç sahibine haftanın 5 günü 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

Türk Kızılay Muş Şube Başkanlığı bünyesinde hayırseverlerin desteğiyle hizmet veren Gıyasettin Bingöl Aşevi'ndeki kazanlar, geçen yılda bu yana engelli ve ihtiyaç sahipleri için kaynıyor.

Gıda mühendislerince denetlenen ve belirli periyotlarla dezenfekte edilen aşevinde özenle hazırlanan yemekler, il merkezindeki haneleri tek tek gezen gönüllülerin tespit ettiği 1000 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Muş Şube Başkanı Faik Aktaş, bağışçılar tarafından geçen yıl inşa edilen Gıyasettin Bingöl Aşevi'nde önceden tespit edilen ailelere günde bir kez 3 çeşit yemek dağıttıklarını ifade etti.

Aşevinin 1500 metrekare alana kurulduğunu ve 7 personelin çalıştığını aktaran Aktaş, "Bu faaliyetlerimizi haftanın 5 günü yürütüyoruz. Amacımız ihtiyaç sahibi ailelerimize zamanında ulaşmak. Bu ailelere gerekli desteği sağlayabilmek ve doğru tespitleri yapabilmemiz adına sahada çalışma yapan arkadaşlarımız var. Tespit ettiğimiz ailelere kart veriyoruz. Bu kartla ailelerimiz günü birlik burada yemeklerini alıyorlar. Gelemeyen engelli ve yaşlı ailelerimize kendi imkanlarımızla yemekleri teslim ediyoruz. Bu faaliyetleri yürütürken bağışçılarımızdan aldığımız desteklerle daha çok aileye ulaşmayı planlıyoruz. Sürdürülebilirliği sağlayabilmek adına bağışçılarımıza da ihtiyacımız var. Buraya ne kadar bağış alabilirsek o kadar ihtiyaç sahibine ulaşırız."

Aşevinin 10 bin kişiye yemek çıkarma kapasitesinin olduğunu aktaran Aktaş, şunları ifade etti:

"Aşevimiz bir yıldır hizmet veriyor. Aylık 22 bin kişiye yemek dağıtılmaktadır. Mutfağımızı her ay, sefer taslarını her hafta dezenfekte ediyoruz. Amacımız gönüllere dokunmak. İnsanların memnuniyetlerini görmek, onlarla bu sevinci paylaşmak bizim için ayrı bir mutluluk. Bu anlamda bütün paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz"

Yemek yardımından yararlanan vatandaşlar da Türk Kızılay görevlilerine teşekkür etti.

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