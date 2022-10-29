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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA

Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Kapalı Spor Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Oğuzhan Ocak , Mustafa Kemal Atatürk'ün millete eşsiz bir armağanı olan Cumhuriyetin ilanının 99'uncu yılını birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tarihinin her sayfası şan ve şerefle dolu olan bu devleti kurmanın kolay olmadığını belirten Ocak, "Bu devleti alnına kına yakarak çocuğunu cepheye gönderen analar kurdu. Okuluna, sınıfına, gençliğine yüz çevirip, vatan için düşman üzerine atılan gençler kurdu. 'Ben aç kalayım yeter ki kahramanlarımız doysun' diye buğdayını, ekmeğini, yağını askere gönderen çiftçiler kurdu. Fikri, düşüncesi, etnik kimliği, mezhebi ve hiçbir bir ayrım gözetmeden, vatan için bir olanlar, birlik olanlar kurdu. Darlık, zorluk, yokluk içindeydiler lakin inançlarını kaybetmediler. İnandılar ve dünyanın en büyük ordularını yendiler. İmkansızlıklar içinde bize vatandaşı duyduğumuz bir devlet, bir cumhuriyet hediye ettiler." dedi.

Yarışmalarda derece giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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