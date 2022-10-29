Malazgirt'te Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Kaymakam Göksu Bayram'ın makamında tebriklerin kabulü ile başlayan program, Malazgirt Meydanı'nda devam etti.

Öğrencilerin günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okuduğu programda gösteriler yapıldı.

Kaymakam Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, vatandaşların bayramını kutladı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği programa, Cumhuriyet Savcısı Nermin Çankaya, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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