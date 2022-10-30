Muş'ta "Kızılay Haftası" etkinliği düzenlendi

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MUŞ (AA) - Muş'ta "Kızılay Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kızılay Muş Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe çok sayıda Kızılay gönüllüsü katıldı.

Sultan Alparslan Parkı'nda başlayan yürüyüşte, gönüllüler taşıdıkları Türk bayrağıyla Murat Köprüsü'ne kadar yürüdü.



Şube Başkanı Faik Aktaş, gazetecilere, Kızılay Haftası dolayısıyla kentte etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Geleceğin teminatı gençlere her konuda destek olma gayreti içinde olduklarını belirten Aktaş, "Gönüllülerimizin taşıdığı Türk bayrağı ile Murat Köprüsü'ne kadar yürüyüş düzenledik. Etkinliğimize üniversitemizin bisiklet ekibi de destek verdi. Etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunduk." diye konuştu.













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