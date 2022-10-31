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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta devlet desteğiyle kurulan fabrikada 220 kişiye istihdam sağlanıyor

AA

Muş'ta devlet desteğiyle kurulan fabrikada 220 kişiye istihdam sağlanıyor

MUŞ (AA) - Muş'un Sungu beldesinde 8 ay önce devlet desteği ile kurulan tekstil fabrikasında 220 kişiye istihdam sağlanıyor.

Kentte daha önce inşaat sektörüyle uğraşan Veysel Karayel, yaklaşık 8 ay önce İstanbul'da bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tekstil sektöründe çalışma başlattı.

Memleketinde yatırım yapmaya karar veren Karayel, merkeze bağlı Sungu beldesinde İl Özel İdaresinin desteğiyle tekstil atölyesi kurdu.

Burada 220 kişiye iş imkanı sağlayan Karayel, gazetecilere, kentte gömlek üreten tek firma olduklarını söyledi.

Günde 4 bin 500 kadın ve erkek gömleği üretimi yaptıklarını belirten Karayel, "Dokuma işini Muş'ta yapan ilk firma biziz. Hem iç piyasaya çalışıyoruz hem de dış piyasaya ihracat yapıyoruz. Yılda kentimize yaklaşık 40 milyon liralık katkı sağlamayı hedefliyoruz. Almanya, Amerika, Ukrayna, Rusya ve diğer ülkelere ürünler gönderiyoruz. Devlet destekli çalışıyoruz. Devletin bize sunduğu sigorta, vergi teşviki ve bunun haricinde İŞ-KUR çalışanlarımız var. Mesleki eğitim kursunu başlattık. 70 kişiye yakın lise mezunu arkadaşımıza ustalık belgesi alacağız. Personelimizin yüzde 60'ı kadın. İşçilerimizin tüm haklarını veriyoruz, servislerini, yemeklerini karşılıyoruz. Avrupa standartlarında çalışıyoruz." diye konuştu.

İşletmenin kapasitesini artırmayı hedeflediklerini aktaran Karayel, "Devletimizin katkısıyla açtığımız fabrikamız gençler için ekmek kapısı haline geldi. Bize 4 bin metrekare bir yer daha tahsis edildiği taktirde günlük üretimimizi 10 bin ürüne, işçi sayısını ise 400'e yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

İşletmede çalışan Neriman Çelik ise "Eşim de ben de tekstil sektöründe çalışıyoruz. Çok memnunuz. Bu iş olmasaydı eşim gurbette çalışacaktı, ben de evde oturacaktım. Buranın açılması bizim için çok iyi oldu. Elde ettiğimiz gelirle ailemizi geçindiriyoruz. 2 çocuğum var onları okutuyorum." ifadelerini kullandı.

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