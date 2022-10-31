Muş'ta anaokulu öğrencilerinin ara öğünlerini meslek liseliler hazırlıyor

MUŞ (AA) - Muş Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, "Okulöncesi Eğitimde Beslenme Desteği" projesi kapsamında öğretmenleri eşliğinde kentteki 5 anaokulun ara öğün yiyeceklerini hazırlıyor.

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, söz konusu proje çerçevesinde 5 okuldaki öğrencilere beslenme desteği sağlandığını söyledi.

Okullardaki 600 öğrenci için sabah kahvaltısı hazırlandığını belirten Kıvanç, "Bundan sonraki süreçte ilimizde okul öncesi eğitim gören tüm öğrencilerimize bu hizmet ulaşacaktır. Beslenme menüsü hijyenik koşullarda ve kalite standartlarına uygun şekilde hazırlanıyor. Bu kapsamda öğrencilerimizi ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde denetliyoruz. Burada hiçbir öğrencinin ailesinin gelir düzeyine bakılmaksızın okul öncesi eğitime devam eden bütün öğrencilerimize hizmet veriliyor. Bu projeyi hayata geçirmemizde en büyük fikir sahibi olan Bakanımıza, her türlü desteği veren Valimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Okul Müdürü Mehmet Zakir Adanır da yemeklerin hazırlanma aşamasında hijyene çok dikkat ettiklerini dile getirerek, "Nezih bir ortamda hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Öğrencilerimiz anasınıfı öğrencileri olduğu için çok dikkat ediyoruz. Burada hazırlanan yiyecekler, okulların idarelerine teslim ediliyor." dedi.

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