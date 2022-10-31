Muş TSO Meclis Başkanlığına Aydın Çelik seçildi

Dünyanın dört bir yanından ilginç hamilelik inançları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanlığına Aydın Çelik seçildi.

TSO'dan yapılan açıklamaya göre, meclis toplantı salonunda yapılan oylamada meclis başkanlığı, yardımcılıkları ve katip üyeliği seçimi gerçekleştirildi.

Oylama sonucu meclis başkanlığına seçilen Çelik, destek verenlere teşekkür etti, sonucun hayırlı olması dileğinde bulundu.

Yeni bir döneme başlamanın heyecanını yaşadıklarını, üyelerin sorunlarının çözümü konusunda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirten Çelik, şunları aktardı:

"Seçimlerde bizlere güvenerek oy veren üyelerimize layık olmak için çalışmak zorundayız. Üyelerimizin karşılaştığı sorun ve sıkıntıları gidermek için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Sadece meclis başkanına, yönetim kurulu başkanına bırakmadan bir bütün olarak sorunların üstesinden gelmeliyiz. Meclisimize ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.