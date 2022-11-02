Muş Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

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MUŞ (AA) - Muş Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asya, yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Bu sezon çalışmaların plan ve programları dahilinde tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Cumhuriyet Caddesi'nin üst yapı işini alan yüklenici firmanın kesin kabulünü yapmaksızın eksik ve aksaklıkları bildirerek caddemizi bir süre kapatmak zorunda kaldık. Yol sökümü ve aşınma asfaltı yeniden ilgili firmamız tarafından yaptırıldı. Bu sürede Eksi Erzurum ve Hürriyet caddelerinde devam eden yol çalışmalarından dolayı trafik konusunda bazı sıkıntılar yaşadık. Sabır ve anlayışıyla bize destek veren esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim."



Caddelerde başlattıkları çalışmalarla yağmur suyu kanallarının yenilendiğini anlatan Asya, "Kaldırım işgallerine son vermek için çıkmalar kaldırılıp yeni düzenlemeler yapılıyor. Hürriyet Caddesi'nin birinci aşama asfaltı tamamlandı. Eski Erzurum Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor. Mevsim şartları elverdikçe ara caddelerimizi yenileyeceğiz." dedi.



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