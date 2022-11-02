Malazgirt Kaymakamı Bayram köy ziyaretini sürdürüyor

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MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Güleç, Aradere, Alyar, Yeniköy, Tatlıca, Dolabaş, Karakaya, Bostankaya ve Mollabaki köylerini ziyaret etti.

Muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen, taleplerini ve önerilerini dinleyen Bayram, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.



Köydeki okulları da ziyaret eden Bayram, öğrencilere hediyeler verdi.

Sorunları dinlemek için köyleri ziyaret ettiğini belirten Bayram, "Ziyaretlerimizin amacı birinci ağızdan sorunları dinlemek, çözüm üretmektir. Kış öncesi 9 köyümüzde vatandaşlarımızı dinledik. Tespit ettiğimiz sorunları en kısa zamanda çözüme kavuşturacağız." dedi.

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