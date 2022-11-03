Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği terör saldırısı davasına devam edildi

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MUŞ (AA) - Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 7 yıl önce şehit edildiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırının faili "Zerdeşt" kod adlı terörist Savaş Çelik'in de bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanan terörist Savaş Çelik, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Tutuksuz sanıklar M.Y. ve Ö.T. ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, diğer sanıklar yer almadı.



Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen terörist Çelik ve diğer sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Avukatların da savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, Çelik'in tutukluluğunun devamına, diğer sanıklar hakkında yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulanmasına karar verdi.



Heyet, duruşmayı 19 Ocak 2023'e erteledi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2015 yılında İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla ilgili 12 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", " devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



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