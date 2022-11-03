Muş Belediyesi işçilerin maaşına 1430 lira ilave zam yaptı

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MUŞ (AA) - Muş Belediyesi'nde çalışan kadrolu ve sürekli işçilerin maaşına ilave zam yapılması için protokol imzalandı.

Belediyenin meclis salonunda Hizmet İş Sendikası Muş Şubesi ile Muş Belediyesi arasında imzalanan protokol ile belediyede görevli tüm işçilerin maaşına 1430 lira ek zam yapıldı.



Belediye Başkanı Feyat Asya, büyük bir aile olduklarını söyledi.

Birlikte bu şehrin her türlü hizmetini yaptıklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Biz birlikte güçlüyüz. Dolayısıyla el birliğiyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir engel yoktur. Bugün sizlerin maaşlarında iyileştirme yapmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. İmkanlar dahilinde yasaların bizlere verdiği yetki çerçevesinde sizlerin hakkını hukukunu korumaya çalışıyoruz. Hizmet İş Sendikamız ile yaptığımız ek protokol ile aylık aldığınız ücretlere ilave olmak üzere 1430 lira bir artış yapıyoruz. Rabbim hayırlı uğurlu etsin."

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