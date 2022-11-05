Muş'ta "Altın Lale Ödül Töreni" düzenlenecek

MUŞ (AA) - Muş Tanıtım Platformu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek "Muş Altın Lale Ödül Töreni"nin tanıtım toplantısı düzenlendi.
Tanıtım toplantısında konuşan platform başkanı Fırat Aykan, yönetim kuruluyla Muş Altın Lale Ödül Töreni'nin kategorilerini belirlediklerini söyledi.
Kadim tarihiyle öne çıkan Muş'ta güzel bir organizasyon gerçekleştirmek istediklerini belirten Aykan, şöyle konuştu:
"Niyetimiz şehrimizin algısına katkıda bulunmak. Şehrimizin tarihi, turistik, doğal güzelliklerini, gezilip görülmesi gereken mekanlarını yerel de hemşerilerimize, ulusal da spor, sanat, kültür ve eğitim camiasına duyurabilmek için böyle bir tören hazırlığı yürütüyoruz. Valiliğimiz, belediye ve üniversitenin desteğini alarak başladık. 25 Kasım'da Muş Alparslan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, birçok kategori de ödüller verilecek. Bu ödül törenlerini geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz."