AK Parti Muş İl Teşkilatına "Türkiye Yüzyılı" temalı eğitim verildi

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MUŞ (AA) - Muş'ta. AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Teşkilat Akademisi eğitimleri kapsamında "Türkiye Yüzyılı" temalı eğitim programı düzenlendi.

Öğretmen evi konferans salonunda verilen eğitime, AK Parti Muş İl Teşkilatı üyeleri, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ve AK Parti ilçe başkanları katıldı.

Eğitimin ardından Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Tarkan Zengin, AA muhabirine, Teşkilat Eğitimleri Türkiye Yüzyılı mottosuyla Türkiye'nin her şehrinde eğitimlerin yapılacağını ve bugün 34 ilde eğitimlerin başladığını söyledi.

Bu kapsamda 93 bin teşkilat mensubunun eğitim göreceğini ifade eden Zengin, şöyle konuştu:

"Buradaki temel yaklaşım, Türkiye Yüzyılı'nın felsefesini ve içeriğini teşkilat mensuplarıyla paylaşıyoruz. Türkiye'nin gelecek vizyonunda nelerin olduğunu, yeni bir yüzyıla girerken buradaki temel fikri, ana felsefesini anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye, dünyada önemli bir yere geldi. Ekonomide, üretimde, savunma sanayide, dijital dünyada ve her alanda Türkiye'nin hedefleri var. Bu konuları teşkilat mensuplarıyla paylaşıyoruz. Türkiye mevcut durumuyla da dünyanın önemli ülkesi olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Bu biraz daha hızlanacak. Türkiye hem kendini yüzyıla hazırlıyor hem de hazırlanan yeni sistem içinde kendine önemli yer kapmaya çalışıyor."

AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ise 2023 seçimlerine giderken kendilerini sahaya çıkmaya hazır hale getirmek, motivasyonu ve heyecanı pekiştirmek için bir arada olduklarını belirtti.

AK Partinin hiçbir zaman milletinden uzaklaşan, milletiyle seçimden seçime birlikte olan bir parti olmadığını ifade eden Avcı, "Kurulduğu günden bugüne hep milletiyle el ele, kol kola yürüdü, yürümeye devam ediyor. 2023 seçimlerine gittiğimiz bu süreçte de milletimizle beraber olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta tüm ilçelerimizle beraber gerçekleştirdiğimiz şehir buluşmaları programının ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı programı, bugün de teşkilat akademisi eğitimimizle durmadan, yorulmadan yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.



Programda, eski AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün ve AK Parti Disiplin Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Sarı sunum yaptı.



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