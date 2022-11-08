Muş'ta buğday tohumları toprakla buluşturuluyor

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MUŞ (AA) - Muş'ta faaliyet gösteren Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nde, 30 bin dekarlık alana son teknolojik makinelerle buğday ekimi yapılıyor.

İşletme sorumlusu Teyfik Fikret Köse, buğday ekimi döneminin devam ettiğini söyledi.

İşletmenin toplam alanının 65 bin dekar olduğunu, 30 bin dekar alanda buğday tohumunu toprakla buluşturacaklarını ifade eden Köse, şöyle konuştu:

"Sertifikalı buğday tohumunu toprakla buluşturuyoruz. Çıkan tohumluk buğdayların işletmemizin laboratuvarlarında sertifikalandırarak çiftçilerimizin satışına sunuyoruz. Kar başlamadan çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz. Ekimlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Bu yıl bir dekara yaklaşık 500 kilogram verim elde ettik. Sulama faaliyetlerimiz arttıkça bu verimin artacağını tahmin ediyoruz. Sertifikalı tohum kullanmak verimi artıran bir unsur. Burada sertifikalı tohum üretiyoruz ve çiftçilerimize sertifikalı tohum satışını gerçekleştiriyoruz."

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