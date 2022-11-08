Muş'ta açılan 37 kursta 527 kişi eğitim görüyor

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MUŞ (AA) - Muş Belediyesi bünyesinde 5 mahallede hizmet veren Bilgi Evi ve Kadın Kültür Merkezlerinde açılan farklı branşlardaki 37 kursta 527 kişi eğitim görüyor.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, halıcılık, ahşap, boyama, takı tasarım, Kur'an-ı Kerim, aşçılık, kuaför ve farklı alanlarda açılan kursların devam ettiğini söyledi.



Kurslar sayesinde vatandaşların meslek edinme imkanı bulduğunu ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Açtığımız 37 kursumuzda 527 kişi eğitim görüyor. Kadınlarımız kurslarda hem sosyalleşiyor hem de hem meslek öğreniyor. Kursların dolu dolu geçmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek sezon, 4 gençlik merkezimizde hem gençlerimize hem çocuklarımıza hem de kadınlarımıza meslek edinme kursları ve ders çalışma alanları oluşturmuş olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Kur'an-ı Kerim kursuna katılan 58 yaşındaki 6 çocuk annesi Hanım Özcan da "Hocalarımız çok iyi ders veriyor. Muş Belediyesine sağladığı imkandan dolayı teşekkür ederiz." dedi.

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