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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göçerler havaların soğumasıyla memleketlerine dönüyor

AA

Göçerler havaların soğumasıyla memleketlerine dönüyor

MUŞ (AA) - Batman ve Mardin'den gelerek yaz boyunca Erzurum'daki yaylalarda konaklayan göçerler, havaların soğumasıyla memleketlerine dönüyor.

Hayvanlarını otlatmak amacıyla ilkbaharda Erzurum'un Karayazı ilçesindeki yaylalara giden göçerlerin, bir süre önce başladıkları dönüş yolculuğu devam ediyor.

Eşyalarını at ve eşeklerin sırtına yükleyerek yüzlerce hayvanla yola çıkan göçerler, Muş'un Şenyayla bölgesine ulaştı.

Besicilerden Necmettin Cengiz, gazetecilere, hayvanlarını daha serin bölgelerde beslemek için 6 ay önce Batman'dan geldiklerini söyledi.

Dönüş için zorlu bir yolculuğa başladıklarını ifade eden Cengiz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1,5 aydır yoldayız. Günde 4 saat yürüyoruz. Batman'a ulaşabilmek için 45 gün daha yolculuk yapacağız. Koyunlarımızın büyük bölümü gebe olduğu için yavaş ilerliyoruz. Yaklaşık 1000 koyunumuz var. Geçimimizi hayvanlardan elde ettiğimiz gelirle sağlıyoruz. Hayatımızın çoğu dağlarda hayvancılık yaparak geçiyor. Bizimle birlikte yaklaşık 40 bin hayvan dönüşe geçti."

Cevher Işık ise 1500 hayvanla yola çıktıklarını anlatarak, "Mardin'den Karayazı ilçesinde kiraladığımız yaylalara geldik. Havanın soğumasıyla memlekete dönüyoruz. Hayvanlar yavaş ilerlediği için günde 3-4 kilometre yol gidebiliyoruz. 1,5 ay daha yolumuz var. Bu yolculuğumuzda zorluklar çekiyoruz. Başka bir mesleğimiz yok, besiciliği sürdürüyoruz." dedi.

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