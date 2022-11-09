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Muş Valisi Gündüzöz'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

AA

Muş Valisi Gündüzöz'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu ve Kurtuluş Savaşı'nın lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 84. yılında, milletçe sonsuz saygı, şükran ve rahmetle andıklarını aktardı.

Engin ileri görüşlülüğünün, dünya gerçeklerini iyi bilmesinin, insani değerlere verdiği önemin, düşüncelerindeki evrensel boyutun, Atatürk'ü insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği dünyanın en önemli liderlerinden biri yaptığını belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Türk Milletinin istiklaline ve istikbaline adanan 57 yıllık ömrün sona erdiği 10 Kasım'ı matem günü olmaktan ziyade Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, eserlerini ve fedakarlıklarını anlama günü olarak idrak ediyoruz. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir.' diyerek duygularını, fikirlerini anlamanın önemini vurgulamıştır. Dolayısıyla Atatürk'ü anmanın ilkeleriyle aydınlattığı yolda kararlılıkla yürümekle, kurduğu Cumhuriyete, ilke ve inkılaplarına, tam bağımsızlığa, milli sınırlarımız içinde bölünmez bütünlüğümüze sahip çıkmakla mümkün olduğu asla unutulmamalıdır."

Atatürk'ün milletin gönlünde daima yaşayacağını vurgulayan Gündüzöz, "Omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha şükran, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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