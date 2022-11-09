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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

AA

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

MUŞ (AA) - Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları için çağrı yaptı.

Baba Halit Altun, gazetecilere, HDP'nin 8 yıl önce kaçırdığı oğlunu aramadığı yerin kalmadığını, ona ulaşıncaya kadar mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Çocuklarını HDP'den istediklerini belirten Altun, "Bize çektirdiğiniz acıyı Allah da size çektirsin. Yıllardır gitmediğim, gezmediğim yer kalmadı. Çocuklarımızı 17-18 yaşında okullarda kandırıp götürüyorsunuz. Niye kendi çocuklarınızı götürmüyorsunuz. Çocuklarımız anne babalarına dönsünler. Oğlum buradan sana sesleniyorum. Devlet hepimizin devleti, devletin şefkati çok büyüktür. Gel devlete teslim ol. Bizi seviyorsan gel." dedi.

Baba Şemsettin Özcan da oğlu Atilla Özcan için eylemini HDP önünde sürdürdüğünü dile getirdi.

Aileler olarak sonuna kadar mücadele edeceklerini aktaran Özcan, şöyle konuştu:

"Türk bayrağına hainlik yapan hiç kimse Türkiye'de kalmasın. HDP'ye sesleniyorum; ne işiniz var çocuklarımızı götürüyorsunuz? Sizin çocuklar nerede? Bizim çocukların ne işi var dağda? Biz çocukları okula gönderdik. Kalemi elinden aldılar, dağa götürdüler şimdi silah vermişler. Türkiye'nin huzurunu niye bozuyorsunuz? Niye milleti perişan ettiniz? Allah da sizi perişan etsin. Bayrak birdir, ikinci ve üçüncü bayrak bize lazım değil. HDP Kürtleri kandırdı, huzurumuzu bozdu. Biz bunu kabul etmiyoruz. Çocuklarımız gelinceye kadar buradan kalkmayacağız. Oğlum, gelin teslim olun. HDP'den korkmuyorum, çekinmiyorum."


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