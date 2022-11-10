Muş'ta Bayrak Tepe'ye Türk bayrağı çizildi

MUŞ (AA) - Muş Emniyet Müdürlüğünce, Bayrak Tepe'deki 1500 metrekarelik alan Türk bayrağına boyandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Muş-Kulp kara yolunun birinci kilometresindeki tepeye polislerin desteğiyle 1500 metrekare kilitli parke taşı üzerine Türk bayrağı çizildi.
Taşları 1,5 ton boya kullanarak kırmızı beyaza boyayan polisler, bir ay süren çalışma sonucu 1514 rakımlı Bayrak Tepe'ye yeni bir silüet kazandırdı.
Oluşturdukları Türk bayrağını 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası'na yetiştiren polisler, saat 09:05'te 1500 metrekarelik bayrak ve Atatürk posterinin önünde saygı duruşunda bulundu.