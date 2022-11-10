Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Muş'un Malazgirt ilçesinde anıldı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kültür merkezi konferans salonunda devam eden törende şiirler okundu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Oratoryo ve müzik dinletisiyle sona eren programa Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altun, Cumhuriyet savcıları Nermin Çankaya, Pınar Özçulcu, Konakkuran Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.