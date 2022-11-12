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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık'ta okul bahçesine fidan dikildi

AA

Bulanık'ta okul bahçesine fidan dikildi

VAN (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Sultan Alparslan İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak katıldı.

Ocak, daha yeşil bir Türkiye ve Bulanık için ağaçlandırma çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

Ağaç dikmenin önemine de vurgu yapan Ocak, şöyle konuştu:

"Yavrularımızla, öğretmenlerimizle, müdürlerimizle, Muş Orman İşletme Müdürlüğümüzün temin ettiği fidanları toprak ana ile buluşturduk. Peygamber efendimiz, "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz." diye buyurmuşlardır. Aklımızın erdiği andan ölüme kadar olan yaşam sürecimizde ağaç dikerek ve ormanları koruyarak gelecek nesillerimize daha temiz ve daha yeşil vatan toprakları bırakmak hepimizin en temel sorumluluklarından biridir. Bugün örnek olacak bu çalışmayla sorumluluğumuzu bir nebze de olsa yerine getirebildiysek ne mutlu bizlere."

Öğrencilerle birlikte ağaç diken Ocak, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Etkinliğe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral ve Tekin Erdoğan ve görevliler katıldı.

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