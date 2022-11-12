Malazgirt Belediyesi'nin yeni yol yapım çalışmaları sürüyor

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MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde belediyenin başlattığı yol açma ve genişletme çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, Mengüçgazi Mahallesi'ndeki Kümbet Camisi çevresinde daha önce bataklık olan mevkide yeni yol açma ve genişletme çalışması yürütüyor.

Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçede yeni bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Daha önce Kümbet Camisi'nin arkasının bataklık olduğunu belirten Altın, "Oradan yıllardır dere geçiyordu. Göreve geldikten sonra birçok mahallemizde yol açma çalışması yaptık. Bu açtığımız yol benim bir hayalimdi. Önce dereyi ıslah ettik. Sonrasında kilitli parke taşı ile yolumuzu yaptık. İlçemize yeni yol açma çalışmalarını devam ettireceğiz." diye konuştu.

Mahalle sakinleri de çalışmadan dolayı Altın'a teşekkür etti.





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