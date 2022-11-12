Muş'ta vatandaşlar doğal afetler konusunda bilgilendirildi

MUŞ (AA) - Muş'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından afet bilicini artırmak amacıyla valiliğin hizmet binası önüne 'Afet Eğitim' çadırı kuruldu.
Çadırı ziyaret eden vatandaşlara, broşür dağıtılarak depreme karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgiler verildi.
AFAD İl Müdürlüğü gönüllülerinden Şenol Kara, ülke genelinde saat 18.57'de 12 Kasım Düzce depreminin anısına tatbikat yapılacağını söyledi.
Tatbikatın içeriğinin "çök, kapan, tutun" olduğunu belirten Kara, vatandaşları tatbikata katılmaya davet etti.
Vatandaşlardan Mustafa Yıldız ise deprem tatbikatı ile ilgili alınan kararın önemli olduğunu söyledi.