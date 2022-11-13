Muşlu aileler 1,5 yıldır çocukları için HDP önünde eylem yapıyor

MUŞ (AA) - Muş'ta, çocukları terör örgütü tarafından dağa götürülen aileler, evlatlarına kavuşma hayaliyle HDP il binası önünde yaptıkları eylemde 1,5 yılı geride bıraktı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetine destek veren Muşlu aileler, 7 Nisan 2021'den beri her hafta çarşamba günü parti binası önünde oturma eylemi yapıyor.

Kentte Özcan ve Teker ailelerinin öncülüğünde başlayan ve sayıları 42'ye yükselen aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

İlk günden bu yana kavuşacakları günün hayalini kuran aileler, fotoğraflarını ellerinden düşürmedikleri çocuklarına geri dönmeleri için çağrıda bulunuyor.

- "Çocuklarımız gelinceye kadar buradayız"

Anne Naciye Sönmez Yıldız, AA muhabirine, 2016'da oğlunun okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Muş'ta 1,5 yıl önce başlattıkları eylemlerinde sayılarının her geçen gün arttığını belirten Yıldız, "Oğlumun geri dönmesini istiyorum. Çocuklarımıza sesleniyorum, gelin devlete teslim olun. Sizi kandırdılar biliyorum. 1,5 yıldır burada bekliyoruz. Bin yıl da olsa bekleyeceğiz. Sen hata yapmadın, onlar seni kandırdı. İçimiz yandı yeter artık. Çocuğum gelinceye kadar buradan kalkmayacağım." diye konuştu.

Oğlundan 6 yıldır haber alamadığını ifade eden Şahinaz Özcan da eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını aktardı.

Bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar eylemi devam ettireceklerini vurgulayan Özcan, "Çocuğumu HDP, PKK götürdü. 6 yıldır oğlumun yolunu gözlüyorum. 3 yıldır eylem yapıyoruz. 1,5 yıl Diyarbakır'da eylem yaptıktan sonra Muş'a gelerek eylemimi sürdürdüm. Çocuğum gelene kadar buradayım. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol." diye konuştu.

- "İçimizde vatan ve devlet sevgisi var"

Dağa götürülen oğlu Yusuf Budak için eylem yapan Mehmet Zeki Budak, 8 yıl önce oğlunun kandırılıp dağa götürüldüğünü aktardı.

Diyarbakır, Muş ve Van'da eylem yaparak mücadelesini sürdürdüğünü belirten Budak, şöyle konuştu:

"Her yerde oğluma çağrı yapıyorum. Biz bu yolun yolcusu değiliz. İçimizde vatan ve devlet sevgisi var. Memleket aşkı var. Oğlum, her ne kadar seni kandırıp dağa götürmüşseler de vatanına, evine dön. Oğlum gelse dahi eyleme devam edeceğim. 1,5 yıl değil 10 yıl da olsa eylemi sürdüreceğim. Bunlar (teröristler) vatan ve memleket hainidir, istiyorum ki oğlum gelsin, onların kirli emellerine katılmasın. Oğlumu niye öldürtsünler? Sebebi nedir? Bunu HDP'ye soruyorum. Sizin ne hakkınız vardı, beni zor duruma düşürdünüz, evladımı ölüme götürdünüz. Kendi evlatları üniversitelerde okuyor, Avrupa'da yaşıyor. Benim oğlum dağlarda, var mı yok mu onu da bilmiyorum."

Her sabah uyandığında oğlunun yolunu gözlediğini anlatan Budak, "Yaklaşık 40 kişi geldi, evlendi, çocuk sahibi oldu. Gel oğlum, her zaman arkandayım. Seni kandırıp götürdüklerini biliyorum. Oğlum 20 yaşında gitti, ilaç kullanıyordu. 8 yıldır hiç haber alamadım. Hiçbir zaman devletimize, polisimize, teşkilatımıza ihanet etmedik. Allah bizi doğru yoldan ayırmasın." dedi.





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