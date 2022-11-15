Muş'ta muma taş dizme kursu devam ediyor

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MUŞ (AA) - Muş Belediyesince açılan muma taş dizme kursu devam ediyor.

Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde devam eden kursta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, kurs sonunda başarılı olan 25 kursiyerin sektörde istihdam edilerek aile bütçelerine katkı sağlayacağını söyledi.

Belediye olarak kadınlara yönelik meslek edindirme kursu açtıklarını belirten Asya, şöyle konuştu:

"Bunun yanı sıra bir farkındalık oluşturmak üzere İstanbul'daki bir iş insanıyla iş birliği halinde muma taş dizme kursunu da açtık. Muma taş dizme kuyumculuk sektörünün ilk basamağıdır. Müracaat eden 105 kadın kursa başladı. Bir aylık eğitimin sonunda başarılı olan 25 kadın kursiyerimiz kuyumculuk sektöründe istihdam edilebilecek."



Sertifika alan kadınların iki firmanın sağlayacağı mum ve taş desteğiyle evlerinde üretim yapacağını anlatan Asya, kadınların yaptıkları ürünleri firmaya satabileceğini ifade etti.



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