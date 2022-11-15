Muş Belediyesi öğrenciler için sinema etkinliği düzenledi

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MUŞ (AA) - Muş Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğünce ortaokul öğrencilerine yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir süre önce Fatih Ortaokulu'nu ziyaret eden Belediye Başkanı Feyat Asya, sinemaya gitmek isteyen öğrencilerin talebine kayıtsız kalmadı.

Öğrencilere verdiği sözü yerine getirerek ara tatilde öğrencileri sinemayla buluşturan Asya, film öncesi öğrencilere patlamış mısır ikram ederek sevinçlerine ortak oldu.

Asya, öğrencilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Eğitimin birinci öncelikleri arasında yer aldığını belirten Asya, "Geçtiğimiz günlerde okulunuza geldiğimde müdürümüz, öğretmen arkadaşlarımız ve sizlerin o güzel muhabbetine karşılık ara tatilde sizi misafir etmek istedik. Sizi çok seviyoruz. Allah geleceğinizi aydınlık etsin. Bahtınız çok güzel olsun. Annelerinize, babalarınıza ve bu memleketin bütün insanlarına hayırlı işler yapmayı sizlere nasip etsin." dedi.

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