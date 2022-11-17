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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yabancı basın mensupları Malazgirt'i ziyaret etti

AA

Yabancı basın mensupları Malazgirt'i ziyaret etti

MUŞ (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı organizasyonuyla yurt dışından gelen gazeteciler, destinasyon bazlı markalaşma ve tanıtım çalışması kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

Bosna Hersek, Azerbaycan ve Kırgızistan'tan ilçeye gelen 8 basın mensubu, Malazgirt Kalesi ve Malazgirt Panoramik Müzesi'ni gezdi.

Daha sonra 1071 Malazgirt Zafer Anıtı'nı ziyaret eden gazeteciler, gezdikleri yerlerde fotoğraf çektirdi.

Azerbaycan'dan gelen Aysel Aslankız, gazetecilere, bir Türk olarak bu topraklara gelmenin heyecan verici olduğunu söyledi.

İlçeyi çok beğendiklerini anlatan Aslankız, şöyle konuştu:

"Bugün Malazgirt tarihi açık hava müzesindeyiz. Tarihi yerleri gezdik. 1071 yılında Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alandayız. Tarihe tanıklık etmek yeniden o tarihi yaşamak heyecan verici ve çok gururluyuz. Buraya gelmek, tarihi hakkında yazılar yazmak bizim için çok faydalı olacak. Bir Türk olarak buraya farklı bir acısıyla bakıyorum. Bu topraklara gelmek, tarihi yaşamak bizim için gurur verici oldu."

Kırgızistan'dan gelen Güzelda Abdurahmanova ise Türkiye'ye ikinci kez geldiğini belirterek, tarihi ilçede olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

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