Muş'ta kurulan Bilgi Evlerinde sınava hazırlanan öğrencilere eğitim veriliyor

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MUŞ (AA) - Muş Belediyesi bünyesindeki Bilgi Evlerinde, sınavlara hazırlanan öğrencilere eğitim veriliyor.



Öğrencilere yönelik kursların başlatıldığı Muratpaşa Mahallesi'ndeki Müştak Baba Bilgi Evi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Feyat Asya, öğrencilere fizik, tarih, Türkçe ve matematik derslerinin verileceğini söyledi.



Öğrencilerin nezih bir ortamda ve öğretmenlerin gayretleriyle sınava en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirten Asya, şöyle konuştu:



"Bilgi evlerimizin her birinde ders çalışan öğrenci kardeşlerimizin eğitimlerini takip edeceğiz, destek olacağız. Sosyal Kültür İşler Müdürümüze ve öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bilgi evlerimizin kütüphanelerinde, bilgisayar laboratuvarlarında zamanını değerlendiren öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum."

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