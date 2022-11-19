Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, telefon bağlantısıyla öğrencilere seslendi:

MUŞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muş'ta düzenlenen "Genç Bakış Açısı" programına telefonla bağlanarak, gençlerle gönül bağını, iletişimlerini güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.



Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Bakış Açısı" programı kapsamında sanatçı Metin Şentürk, Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında barınan öğrencilere konser verdi, söyleşi yaptı.



Programa telefonla bağlanan Kasapoğlu, gençleri İstanbul'daki Yurt Koordinasyon Merkezi'nden gönülden selamladığını söyledi.

Sanatçı Şentürk'ün il il dolaşarak yurtlarda gençlerle buluştuğunu belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Biliyorum ki gençlerimiz de konserden, bu buluşmadan gayet memnun. Sevgili gençler, yeter ki siz mutlu olun, memnun olun, biz, sizler için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gönül bağımızı, iletişimimizi, irtibatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. O yüzden telefonla da olsa bu heyecana, bu mutlu ana iştirak etmek istedim. Mutluluğunuz daim olsun. Hepinize başarılar diliyorum."

- "Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmayı hedefliyoruz"

İl Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir de KYK yurtlarında, gençlik merkezlerinde ve spor salonlarındaki gençlere yönelik birçok etkinlik yaptıklarını belirtti.

Bu kapsamda sanatçı Metin Şentürk'ü gençlerle buluşturduklarını ifade eden Taşdemir, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle, teşvikleriyle bu programları gerçekleştiriyoruz. Amacımız gençlerin eğitimine, kişisel gelişimlerine, ahlaki değerlerine katkı da bulunmaktır. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmayı hedefliyoruz. Gençlerin her alanda yanındayız. Bu etkinliklerimizi artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Prof Dr. Ulaş Çaydaş, akademisyenler ve yurtlarda barınan öğrenciler katıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.