Köylerdeki çocuklar, Malazgirt'in "Gönül Radyosu"nda hayallerini duyuruyor

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile TRT arasında imzalanan protokolle başlatılan "Gönül Radyoları Projesi" kapsamında 2019 yılında kurulan 1071 Malazgirt FM'e konuk olan çocuklar, stüdyoda geleceğe dair hayallerini ve yapmak istedikleri meslekleri dinleyicilerle paylaşıyor.

Malazgirt Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren ve 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla yayın hayatına başlayan Malazgirt FM, köylerde yaşayan çocukları konuk ediyor.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Köy Okulları Projesi kapsamında başlatılan "Söz Bende" programına katılan öğrenciler, köylerden araçlarla alınarak ilçe merkezine getiriliyor.

Öğretmenleriyle ilk kez konuk oldukları stüdyoda zaman geçirmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, katıldıkları programda hayallerini, köydeki yaşantılarını, gelecek planlarını ve meslek tercihlerini dinleyicilere aktarıyor.

Geçen yıl başlatılan program aracılığıyla 18 köy okulundan 108 öğrenci ve 68 öğretmen dinleyiciyle buluştu, radyo yayını hakkında görevliler tarafından bilgilendirildi.

Köyüne gelen güvenlik güçlerinden etkilenerek asker, polis olmak isteyen, doktor olup çocukları iyileştirmek isteyen, diş doktoru olmayı hedefleyen çocuklar, sınıf ortamındaki anılarını da anlatıyor.

- "Bir gönül köprüsünün kurulduğunu söyleyebiliriz"

Kaymakam Göksu Bayram, AA muhabirine, "Söz Bende" programını düzenlemelerindeki en önemli amacın köyleri dışında başka yerleri keşfetme fırsatı bulamayan çocukların dünyalarında farklı bir pencere açmak olduğunu söyledi.

Çocukları hayallerine, hedeflerine bir adım atabilmeleri, gerekli öz güveni kazanabilmeleri için dinleyiciyle buluşturduklarını anlatan Bayram, şöyle konuştu:

"Bu projeyle Türkiye'de bir ilke imza atıyoruz. 18 köy okulundan 108 öğrenciyi ve 68 öğretmeni stüdyomuzda ağırlayarak dinleyicilerimizle buluşturduk. Bizim için de her yayın birbirinden renkli, heyecanlı ve sürprizli oluyor. Bu çalışmayla çocuklarımızın öz güvenlerini kazanmasının yanı sıra bir gönül köprüsünün kurulduğunu söyleyebiliriz. Her çocuğumuz bizler için çok önemli ve anlatacakları her şey çok kıymetli. Haftanın bir günü Söz Bende programıyla geniş kitlelere ulaştırıyoruz."

Tatlıca İlkokulu Müdürü Murat Altınkaya da programda çocuklara yer verilmesinin önemli bir destek olduğunu belirtti.

Çocukları farklı bir ortama getirdiklerini ifade eden Atınkaya, "Radyoda çocuklar gelecekte neler yapmak istediklerini, köy hayatlarıyla ilgili yaşamlarını dinleyicilere aktardılar. Projenin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Çocukların gözlerinde ışıltı, sevinç ve heyecan görülmeye değerdi." dedi.

Bostankaya İlkokulu Müdürü Buse Tay da programa 7 öğrenciyle katıldıklarını kaydederek, "Bizim için farklı bir deneyim oldu. Öğrencilerim, radyonun nasıl bir ortam olduğunu bilmiyorlardı. Çok heyecanlılar. İki haftadır prova yapıyoruz. Hepimiz için güzel bir anı oldu." diye konuştu.

- "Bütün Türkiye hayalimi ve sesimi duydu"

Öğretmen Eda Yıldırım da heyecanlı bir gün yaşadıklarını belirterek, "Çocukların ve bizim heyecanımız görülmeye değerdi. Onların gözlerindeki ışıltı, bizi çok mutlu etti. Çocukların hayallerini dinlemek, insanlara seslenişini duymak çok güzeldi. Bizim için de bir ilk oldu. Daha önce hiç radyo programına katılmadık. Malazgirt FM ailesine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuk doktoru olmak isteyen Yaprak Yıldız, "İlk defa radyo ortamına geldim, öğretmenlerimle sohbet ettik. Radyo ortamını görmek çok heyecanlıydı. Radyoda hayallerimi anlattım. Burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

Tatlıca Köyü İlkokulu öğrencilerinden Delila Özel de radyoda kendilerini ifade etme imkanı bulduklarını dile getirerek, "İleride yapmak istediğimiz meslekleri anlattık. Çok heyecanlıydım. Bütün Türkiye, hayalimi ve sesimi duydu. Sınıfta hangi oyunları oynadığımızı, nasıl zaman geçirdiğimizi, köyümüzün nasıl olduğunu anlattım. Ben de öğretmen olmak istiyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.