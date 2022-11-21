Muşlu ev kadını devlet desteğiyle tekstil atölyesi kurdu

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MUŞ (AA) - Muş'ta yaşayan girişimci Merve Şimşek, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle kurduğu tekstil atölyesinde 30 kişiye iş imkanı sağladı.

Yıllar önce gittiği İstanbul'da tekstil sektöründe çalışmaya başlayan Şimşek, evindeki dikiş makinesiyle de kıyafet dikerek kendini geliştirdi.

İşini kurmak için 4 ay önce memleketine dönen Şimşek, KOSGEB'e proje sundu.

Aldığı hibe desteğiyle Saray Mahallesi'nde atölye kuran 2 çocuk annesi Şimşek, 30 kişiyi istihdam ettiği atölyede ürettiği tekstil ürünlerini birçok ile gönderiyor.

Şimşek, gazetecilere, İstanbul'da 15 yıl kaldığını, bu süre zarfında da mesleği öğrendiğini söyledi.

Devletten aldığı 100 bin lira hibe desteyle hayatının değiştiğini belirten Şimşek, "Bu sayede tekstil atölyesi açarak hayalimi gerçekleştirdim. Günde 1500 dikim işi yapıyoruz. Devletin desteği olmasaydı atölyemizi açamayacaktık. İŞKUR'dan da bu konuda destek alıyoruz. Devlet desteği ile ev kadınlığından iş kadınlığına atıldım. Bu açıdan çok mutluyum." dedi.

Kadınların bu tür işlere öncülük ederek ayakları üzerinde durabileceklerini dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"Devletimiz bölgede iş kurmak isteyenlere daha fazla destek verdiği için buraya geldim. Aynı zamanda buradaki gençlerimizin tekstil mesleğini öğrenmelerine yardımcı olmak istedim. Devletimin yardımlarıyla işimi daha da büyütmeyi düşünüyorum. Hedefim daha çok iş, daha çok istihdam. Özellikle Muşlu gençlerimizin istihdamı açısından kapasitemizin büyütülmesi daha iyi olacaktır."

İşçilerden 2 çocuk babası Mehmet Güven de üç aydır atölyede çalıştığını ifade ederek, hem meslek öğrendiğini hem de elde ettiği kazançla ailesinin geçimini sağladığını söyledi.

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